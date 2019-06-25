عمال مونديال 2022 يعملون في ظروف غير إنسانية بقطر

كشفت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن الانتهاكات التي يرتكبها النظامان القطري والتركي بحق العمال الأجانب واللاجئين، وذلك في إطار جلسات الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها، الإثنين، في جنيف.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت"، في بيان، إن قطر تمارس كل أساليب الرق والعبودية ضد العمال الأجانب، حيث يتعرضون للتمييز العنصري والاستغلال والإساءة من جانب أصحاب العمل، بجانب إقامتهم في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي.

وأشار، خلال المداخلة، إلى أن عدد الوفيات بين العمال الأجانب والتي تتعلق بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط وصل إلى ما يقارب 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كاس العالم 2022.

Advertisements

أما عن وضع اللاجئين في تركيا، فقد ندد عقيل بالأوضاع المأسوية التي يعشيها اللاجئون وعدم قيام الحكومة التركية بتوفير سبل العيش، والحصول على السكن والرعاية والصحية والتعليم لأطفالهم، بجانب حالات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى بلدانهم، حيث تتجاهل تركيا قانون اللاجئين وتجبر الآلاف على العودة لمواجهة ويلات الحرب، كما تفرض السلطات التركية قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين.

وفي ختام المداخلة، دعت ماعت إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان حقوق العمال الأجانب واللاجئين في قطر وتركيا، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل يبحث أسباب الوفيات بين صفوف العمال الأجانب في الدوحة.

وأشارت ماعت إلى وجود تدهور كبير في حقوق الإنسان بقطر وتركيا، حيث يعيش العمال الأجانب بقطر في ظل نظام إقصاء وعزلة دون أي حماية لحقوق الإنسان، ويجبرون على العمل لمدة 14 ساعة يوميا تحت أشعة الشمس الحارقة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية.