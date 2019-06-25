أمريكا تهدد تركيا: شراء إس-400 سيكون له عواقب وخيمة

جددت الولايات المتحدة، موقفها الرافض لشراء تركيا منظومة صواريخ (إس -400) الروسية، مهددة أنقرة بنتائج وخيمة إذا أقبلت على ذلك.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاجوس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لها، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

وقالت أورتاجوس في تصريحاتها "لا يوجد أي تغيير في موقف الولايات المتحدة حيال هذه الصفقة، فإذا أصرت تركيا على إتمامها فستواجه حتمًا مشاكل حقيقية ونتائج وخيمة للغاية".

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ووصفت المتحدثة الأمريكية في تصريحاتها تركيا "بالحليف السابق في حلف شمال الأطلسي(ناتو)"

وهددت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة بفرض عقوبات على أنقرة إذا أكملت شراء نظام الدفاع الروسي، محذرة من إمكانية طرد تركيا من برنامج تطوير المقاتلات "إف-35".

وفي وقت سابق مايو/أيار الجاري، أعرب حلف شمال الأطلسي، عن قلقه من خطط تركيا نشر المنظومة الروسية، مشيرًا على لسان أمينه العام، ينس ستولتنبرج، إلى إن عواقب هذا مثيرة للقلق.