نائب ترامب: لن نتسامح مع أي تهديدات إيرانية لنا أو لحلفائنا

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن بلاده لن تتسامح مع أي تهديدات إيرانية.

وكتب بنس في تغريدات على حسابه بموقع تويتر: "إيران تواصل دعم الإرهاب وتعزيز نفوذها الخبيث في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع نائب الرئيس الأمريكي قائلاً: "لن نتسامح مع أي تهديدات إيرانية لنا أو لحلفائنا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة ستستمر في حملة الضغط على إيران، مؤكداً استمرار العمل مع شركاء واشنطن في العالم لمواجهة مخاطر النظام الإيراني.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بلاده لا تريد حرباً بل تريد ردع إيران، لافتاً إلى أن النظام الإيراني الحالي يضر بشعبه ولا يخدمه.