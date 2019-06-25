واشنطن: إيران مسؤولة عن الهجمات الإرهابية على السفن

أكدت واشنطن، الإثنين، أن إيران متورطة بشكل مباشر في الهجمات التي استهدفت 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث تجاوزات إيران، "أطلعنا المجلس على تقييمنا حول الهجمات على السفن بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات".

وأوضح كوهين أن واشنطن أخبرت مجلس الأمن بأن أي هجوم يستهدف منطقة الخليج العربي غير مقبول، مؤكدا أن الوقت قد حان لوجود إجماع دولي بشأن هذا التقييم.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والنرويج تشارك الولايات المتحدة في الرأي حول ضلوع طهران في حادث استهداف السفن التجارية.

وشدد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة، على أهمية إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن أعمالها التخريبية.

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كما كذب كوهين الرواية الإيرانية حول استهداف الطائرة المسيرة الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، مؤكدا أن طهران تحاول التنصل من مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت خليج عمان أيضا.

وندد مجلس الأمن الدولي بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط باعتبارها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي، في بيان عقب الجلسة المغلقة، "يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر".

وشنت إيران الأسابيع الماضية عددا من الهجمات الإرهابية استهدفت خلالها 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، كما تم استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، والخميس الماضي تم إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز.

الخطوات العدائية الإيرانية قوبلت بشجب دولي وإقليمي، كما أرجأت واشنطن عملية عسكرية ضد طهران، وفرضت مزيدا من العقوبات التي استهدفت المرشد الإيراني و8 أفراد من قادة مليشيا الحرس الثوري.