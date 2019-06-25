وثائق دولية تثبت تعاون حكومة السراج مع إرهابيين دوليين بينهم متطرف قطري

فضحت وثائق دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولي، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، دعم تنظيم الحمدين للميلشيات الإرهابية بليبيا، مؤكدة أن حكومة السراج التي تدعمها دوحة التطرف، تحتضن عددا من الإرهابيين الدوليين ضمن ميليشياتها المسلحة، ومن بينهم قطريين، وفقا لقطر يلكيس.

وقالت الوثائق إن حكومة الميليشيات ضالعة في جرائم دولية منها الاتجار بالبشر.

وشملت الوثائق قوائم بعناصر إرهابية مطلوبين من إريتريا وسوريا ينتمون لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ويتحركون بين صحراء الجزائر، وليبيا ومالي، إضافة إلى آخرين موجودين داخل طرابلس يقاتلون في صفوف ميليشيات السراج ومنهم من يقوم بالدعم والتسهيل ونقل العناصر والأسلحة.

ويبرز على رأس قوائم العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا الليبي عبد الباسط عزوز، الذي جند 200 عنصر من شرق ليبيا بأوامر من أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وشخص من مالي يدعى إياد أغ غالي مؤسس وزعيم تنظيم "أنصار الدين" الإرهابي، عضو قبيلة ايفوجاس الطوارق، والمرتبط بتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" وحركة "التوحيد والجهاد" بغرب أفريقيا.

وتضم القائمة أيضا القطري إبراهيم عيسى حجي محمد البكر، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة الإرهاب في 24 سبتمبر 2014، والذي لعب في بداية 2006 دورا رئيسيا في تشكيل خلية إرهابية كانت تخطط للهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية وجنود أمريكيين في قطر.

ورغم إلقاء القبض عليه وقتها إلا أن سلطات الحمدين أطلقت سراحه، بعدما تعهد بعدم القيام بنشاطات داخل قطر، إلا أنه تم توظيفه للقيام بأعمال إرهابية لصالح الحمدين في البلدان العربية.

ومن أبرز العناصر الإجرامية الدولية شخص يحمل الجنسية الإريترية يدعى أرميس عالم، وهو متخفٍ حاليا في العاصمة الليبية طرابلس، ويتزعم شبكة اتجار بالبشر عابرة للحدود.

وتضم الوثائق كذلك اسم عكاشة سليماني جمال الملقب بـ"يحيى أبوالهمام" والذي يوصف بمنسق الجماعات الإرهابية في المغرب الإسلامي، والليبي مرعي عبد الفتاح خليل زغبي، عضو الجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، إضافة إلى حسن الصالحين صالح الشاعري أحد قيادي تنظيم داعش في المغرب العربي.

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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي الصادر الجمعة بشأن عمليات الاتجار بالبشر، عن أن الجماعات المسلحة ومسؤولي حكومة الوفاق الوطني، ممثلة في رئيس الوزراء فايز السراج، تتعاون مع الشبكات الإجرامية في مجال الهجرة غير الشرعية، كما أنها على علاقة مشبوهة بالميليشيات الإرهابية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً عبر فيه عن قلق الأعضاء من تورط عناصر إرهابية وإجرامية في القتال، بما في ذلك الأفراد المدرجين في قائمة مجلس الأمن.

وطالب الاتحاد بفصل هذه العناصر علناً وعلى أرض الواقع، في إشارة إلى المهربين الذين يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق مثل عبد الرحمن الميلادي "البيدجا" وصلاح بادي وإبراهيم الجضران وغيرهم.

وقبل أيام، أدانت محكمة فيدرالية في واشنطن الليبي مصطفى الإمام (47 عاما) المتهم الثاني في الهجوم الذي استهدف المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي عام 2011، بتهمة التآمر لتقديم الدعم المادي للإرهابيين وتهمة تدمير الممتلكات الحكومية.

وتعقيبا على تلك القوائم الدولية لإرهابيين بعضهم يعمل لحساب حكومة السراج أو يقاتل بجانبها، أكد الحقوقي والسياسي الليبي سراج التاورغي أن المليشيات التي تقاتل الآن الجيش الليبي في صفوف حكومة الوفاق تضم إرهابيين من "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة قدموا إلى ليبيا عبر جسر جوي بين تركيا ومصراتة وطرابلس.

كما تضم القوائم مجرمين يتاجرون بالبشر ويسرقون النفط الليبي، وبعضهم ضالع في قتل وتشريد وتعذيب آلاف المدنيين في ليبيا.

وأبدى التاورغي، في تصريحات صحفية استغرابه من عدم التحرك الدولي ضد حكومة الوفاق والإرهابيين الداعمين لها بالرغم من توافر أدلة كثيرة على ذلك، وبالرغم من أن التدخل الدولي في ليبيا عام 2011 جاء تحت قراري 1970 و1973 الصادرين من مجلس الأمن بدعوى حماية المدنيين.