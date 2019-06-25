بالفيديو.. خبير: إيران تحاول لأقصى درجة شن حرب في المنطقة

قال اللواء ركن الدكتور شامي الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان ورئيس هيئة إدارة القوات المسلحة سابقًا: إن التنسيق والتشاور بين المملكة العربية السعودية وأمريكا مستمر بشأن التهديدات الإيرانية في المنطقة، جاء ذلك ردًا زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية في مستهل جولة تشمل كذلك الإمارات، قائلًا إن هذه ليست أول زيارة ولن تكن آخر زيارة.

وأضاف الظاهري خلال حواره عبر الفقرة الاخبارية التى تذاع على فضائية الغد مع الإعلامية داليا نجاتي، إن التهديدات والتوترات التى تقوم بها إيران الآن فى المنطقة تجعل العالم كله يجب أن يعمل على توحيد الرؤى والتصدي لهذة التهديدات والتصعيد الإيراني الذي يحاول بأقصى جهد أن يشن الحرب فى المنطقة لأن إيران هدفها الرئيسي هو تدمير المنطقة، واستهداف الملاحة البحرية والجوية.

وأوضح أن الغرض من هذة الزيارة تشكيل تحالف ليس فقط على مستوى الخليج ولكن سوف يضم دول من آسيا ومن أوروبا لأن الإرهاب لا يمكن لاي دولة وحدها أن تكافحها.

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وأشار إلى أن سياسة المملكة السعودية العربية فى المنطقة واضحة وهي تسعى إلى وجود السلام والحوار فى المنطقة.

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية في مستهل جولة تشمل كذلك الإمارات، وذلك لبحث التهديدات الإيرانية في المنطقة.

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران غير قانونية، مؤكدًا أن موسكو وشركاؤها سيتصدون للعقوبات الأمريكية على طهران.