قبيلة الكبابيش السودانية تؤكد دعمها للمجلس العسكري

التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري، الإثنين، بمندوبي قبيلة الكبابيش بقيادة الناظر التوم حسن التوم ناظر عموم الكبابيش.

وأكد ناظر عموم الكبابيش في تصريح صحفي وقوف القبيلة مع المجلس العسكري الانتقالي لتجاوز البلاد أزمتها السياسية الراهنة.

وأشادت القبيلة بالدور الوطني الذي يضطلع به المجلس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به السودان، وعبر الناظر التوم حسن عن رضاهم عن سير الحوار مع القوى السياسية بالبلاد.

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وأوضحت قبيلة الكبابيش أن مساندتها للمجلس العسكري الانتقالي جاءت من منطلق أنه الضامن لاستقرار السودان خلال الفترة الانتقالية حتى موعد الانتخابات.

والخميس الماضي دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أبناء الشعب السوداني إلى "التوافق والابتعاد عن الاختلاف الذي يجلب الظلم".

وقال حميدتي: لا نريد عمر بشير ثانيا، نريد حكومة تكنوقراط، حكومة مستقلة لا تحمل أية أجندات، وتمضي قدما نحو انتخابات حرة ونزيهة".