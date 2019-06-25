"مباشر قطر": عصابة الدوحة تنبطح لملالى إيران وأردوغان من أجل نشر الدمار

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، أعلن الخميس الماضى، أنه "لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها"، مؤكدًا جمود الموقف بين الرياض والدوحة بقوله إن العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام وعامين.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"أن الجبير أكد أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدى ذلك إلى رد فعل "قوى جدًا"، موضحا "نحتاج للتهدئة فى المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى و"السعودية لا تريد حربًا مع إيران"، مشددًا على أن "المجتمع الدولى مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائى".

وشدد التقرير على أن عصابة الدوحة تنبطح لملالى إيران والرئيس التركى، وتسخر كل ما يلزم من أجل دعم الجماعات الإرهابية من أجل نشر الخراب والدمار فى المنطقة العربية.