فيديو.. "مباشر قطر": تميم يشترى ود أمريكا باستنزاف خزينة الدوحة

أكد تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أنالاقتصاد الأمريكى يعيش وضعا كارثيا خلال الفترة الراهنة، فى ظل السياسات الخاطئة التى يتبعها تنظيم الحمدين، لكن هذا الوضع لم يمنع حكومة تميم بن حمد من مواصلة استنزاف السيولة من السوق المحلية، وضخها فى سوق السندات الأمريكية.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن ضخ هذه السندات فى السوق الأمريكية، من أجل شراء المواقف الدولية عبر ضخ الاستثمارات فى تلك الدول، على حساب الشعب القطرى الذى بات يعانى الأمرين فى ظل استمرار سياسات النظام الحاكم.

وتابع التقربر:"تقرير رسمى صدر مؤخرا عن وزارة الخزانة الأمريكية، كشف أن نظام الحمدين أضاف نحو 151 مليون دولار أمريكي، خلال أبريل الماضي، على مجمل قيمة استثماراته فى السندات والأذونات الأمريكية".