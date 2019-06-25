ترامب ردا على إمرأة إتهمته بإغتصابها: "ليست من النوع الذي أرغبه"

نفى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في مقابلة مع موقع وصحيفة "ذا هيل" مزاعم الكاتبة والصحافية إي جين كارول التي اتهمته بأنه اعتدى عليها جنسياً خلال فترة التسعينيات في غرفة تجربة الملابس في احد متاجر ​نيويورك​، قائلا: "باحترام كبير: أولا انها ليست نوعي. ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟"، مشددا على أن "كارول كانت تكذب تماما عندما روت ادعاءاتها. لا أعرف شيئا عن هذه ​المرأة​. لا أعرف شيئا عنها".

ورواية كارول التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي بعدما نشرت مجلة "نيويورك" مقتطفات من كتابها الجديد، يجعل منها المرأة رقم 16 على الأقل التي تتهم ترامب بارتكاب ​اعتداء جنسي​ قبل أن يصبح رئيسا.

وهي قالت انها التقت بترامب عن طريق الصدفة في متجر "بيرغدورف غودمان" للملابس الفاخرة في ​مانهاتن​، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة لم يسمها. ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس.

وتابعت كارول التي تعمل في مجلة إيل "في اللحظة التي أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهي ودفعني نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة ووضع فمه على شفتي، قبل أن أتمكن من دفعه بعيدا والهرب من غرفة تجربة الملابس"، مشيرة الى انها لم تتقدم بشكوى الى ​الشرطة​ بعد الاعتداء خوفا من تبعات ذلك عليها.