إيران تعلن ان فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة يغلق المسار الدبلوماسي نهائياً

أعلنت ​إيران​ أن فرض ​الولايات المتحدة​ ​عقوبات​ جديدة على الجمهورية الإسلامية، يعني إغلاقا "نهائيا" لمسار الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. وكتب المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​ عباس موسوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "فرض عقوبات عقيمة على المرشد الأعلى لإيران، آية الله ​علي خامنئي​ ووزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​ يغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي مع ادارة ​ترامب​".

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