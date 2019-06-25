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وفاة امرأة اثر سقوطها عن شرفة منزلها في عين بزيل صربا

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سقطت المواطنة ج.س (مواليد العام 1962) صباح اليوم عن شرفة منزلها في الطابق السادس في أحد المباني في عين بزيل - صربا - ​كسروان​، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وقد حضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر مركز جونية في ​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى سيدة لبنان​.

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