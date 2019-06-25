وفاة امرأة اثر سقوطها عن شرفة منزلها في عين بزيل صربا

سقطت المواطنة ج.س (مواليد العام 1962) صباح اليوم عن شرفة منزلها في الطابق السادس في أحد المباني في عين بزيل - صربا - ​كسروان​، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وقد حضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر مركز جونية في ​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى سيدة لبنان​.