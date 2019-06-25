اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان انه "بتاريخ 20/5/2019، سُرقت سيارة نوع "رينو كانغو" عائدة لكنيسة سيّدة ماريتيم – جبيل. ونتيجةً للمتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية السارق، وتوقيفه في محلّة أبي سمراء – طرابلس، وتبيّن انه يُدعى: م. هـ. (مواليد عام 1993، لبناني)
وذكرت انه" بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وجرى ضبط السيّارة المسروقة، وأعيدت إلى مالكيها، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة السرقات الدولية يوقف سارق سيارة الكنيسة ويعيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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