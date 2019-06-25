مكتب مكافحة السرقات الدولية يوقف سارق سيارة الكنيسة ويعيدها

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان انه "بتاريخ 20/5/2019، سُرقت ​سيارة​ نوع "رينو كانغو" عائدة لكنيسة سيّدة ماريتيم – جبيل. ونتيجةً للمتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكن عناصر ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ من تحديد هوية السارق، وتوقيفه في محلّة ​أبي سمراء​ – ​طرابلس​، وتبيّن انه يُدعى: م. هـ. (مواليد عام 1993، لبناني)

وذكرت انه" بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وجرى ضبط السيّارة المسروقة، وأعيدت إلى مالكيها، وأودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".