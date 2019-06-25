ضاهر: الاضراب سيحمي الجامعة اللبنانية لـ10 أعوام مقبلة

أشار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​ إلى ان "هناك أجواء ايجابية وجرت مفاوضات بناءة بين الرابطة ووزير التربية وتم استعراض كل قضايا الجامعة وتوصلنا الى اتفاق وتسوية تشمل 7 نقاط"، مؤكدا ان "وزير التربية سيعمل على تسويق هذه النقاط".

وفي حديث اذاعي رأى ضاهر أن "السلطة هي من تحمل على ضميرها مشاكل ​الطلاب​ وتأخرهم وتراكم الاهمال تجاه الجامعة"، معتبرا أنه "منذ البدء لم تأخذ الجامعة أي مطلب من دون القيام بهكذا اضرابات وهذا الاضراب سيحمي الجامعة لـ10 أعوام مقبلة".