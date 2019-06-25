ضاهر: الاضراب سيحمي الجامعة اللبنانية لـ10 أعوام مقبلة

أشار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر إلى ان "هناك أجواء ايجابية وجرت مفاوضات بناءة بين الرابطة ووزير التربية وتم استعراض كل قضايا الجامعة وتوصلنا الى اتفاق وتسوية تشمل 7 نقاط"، مؤكدا ان "وزير التربية سيعمل على تسويق هذه النقاط".
وفي حديث اذاعي رأى ضاهر أن "السلطة هي من تحمل على ضميرها مشاكل الطلاب وتأخرهم وتراكم الاهمال تجاه الجامعة"، معتبرا أنه "منذ البدء لم تأخذ الجامعة أي مطلب من دون القيام بهكذا اضرابات وهذا الاضراب سيحمي الجامعة لـ10 أعوام مقبلة".
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