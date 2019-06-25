سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "اين المنطق والعدالة،في الاصرار على مد اليد الى بعض مكتسبات أساتذة ​الجامعة اللبنانية​، ورفض الاستجابة لمطلبهم المحق باحتساب خمس سنوات إضافية لخدمتهم، بينما نعفي الجامعات الخاصة من ضريبة الدخل، ونقدم مساهمات مالية للمدارس الخاصة (المجانية)؟ اضاف قائلا "نحن كحزب اشتراكي نعترض على هذه المقاربة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: اين المنطق والعدالة في الاصرار على مد اليد الى بعض مكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.