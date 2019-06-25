كشف رئيس رابطة ​الاساتذة​ المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​، في حديث اذاعي "ان اللقاء في الهيئة التنفيذية للرابطة أمس كان جيدا، كما توصلت الهيئة في مفاوضاتها البناءة مع وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، الى اتفاق مبدأي من سبع نقاط، وطلبنا منه تسويق هذا الاتفاق في ​مجلس الوزراء​،" مشيرا الى "اننا استأذنا منه إعطاءنا مهلة للعودة الى قواعدنا وشرح ما تم التوصل اليه للاساتذة، على قاعدة ان هذا الاتفاق هو أقصى ما يمكننا تحصيله للجامعة في هذه المرحلة"، متوقعاً في الختام "ان يعاود الاساتذة التدريس في الجامعة يوم الجمعة كحد اقصى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: توصلنا الى اتفاق مبدأي مع شهيب والاساتذة سيعاودون التدريس يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.