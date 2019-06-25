الدفاع المدني: نقل جثة مواطنة من صربا الى مستشفى سيدة لبنان

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن "عناصرا من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثة امرأة في العقد السادس من العمر في عين بزيل صربا-كسروان الى ​مستشفى سيدة لبنان​ في ​جونية​". وتم نقل الجثة بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

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