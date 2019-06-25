ذبيان: مؤتمر البحرين يُعري ما تبقى من خيانة عربية

إعتبر رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان أن "مؤتمر البحرين الذي يشكل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على فلسطين وقضيتها، والمؤلم أن بعض الدول العربية تجاهر بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يُعري ما تبقى من خيانة عربية".
وفي بيان له استنكر ذبيان التصريحات والمواقف الصادرة عن بعض المسؤولين السعوديين، والتي تبدي حماستها للعدوان العسكري على إيران، مشيرا الى أنه "في الوقت الذي يخرج هؤلاء ليوجهوا تهديداتهم لإيران، نرى أن سيدهم الأميركي دونالد ترامب يتخلى عن عنجهيته ويعود الى أرض الواقع معلناً أن لا قدرة لبلاده للدخول بمواجهة مع إيران، وهذا ما يكشف بوضوح أن كل مواقف ترامب وإدارته هدفها التلاعب بمشاعر بعض حكام دول النفط الخليجي للحصول على أموالهم لا أكثر".
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