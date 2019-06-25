مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

ويأتي الإعلان عن مقتل الجنرال أسامنيو تسيجي، بعد دقائق من تصريح مسؤول حكومي كبير قال فيه إنه المتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة شمالي إثيوبيا طليق برفقة بعض أنصاره، لكن السلطات اعتقلت عددا من مدبري الانقلاب الآخرين.
وكان مكتب رئيس الوزراء ذكر أن رئيس أركان الجيش سيري مكونن، وضابطا متقاعدا تعرضا لإطلاق نار من الحارس الشخصي لسيري في مقر سكنه بالعاصمة أديس أبابا.
وأضاف أن رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشارا له قتلا في بحر دار المدينة الرئيسية بالولاية.
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