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مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

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دبي - بواسطة محمد فارس © [email protected]_Ethiopia رئيس أركان الجيش سيري ميكونن. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الاثنين، مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، بينهم رئيس أركان الجيش، ورئيس ولاية أمهرة، مساء السبت.

ويأتي الإعلان عن مقتل الجنرال أسامنيو تسيجي، بعد دقائق من تصريح مسؤول حكومي كبير قال فيه إنه المتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة شمالي إثيوبيا طليق برفقة بعض أنصاره، لكن السلطات اعتقلت عددا من مدبري الانقلاب الآخرين.

وكان مكتب رئيس الوزراء ذكر أن رئيس أركان الجيش سيري مكونن، وضابطا متقاعدا تعرضا لإطلاق نار من الحارس الشخصي لسيري في مقر سكنه بالعاصمة أديس أبابا.

وأضاف أن رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشارا له قتلا في بحر دار المدينة الرئيسية بالولاية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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