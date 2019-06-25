دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: على الدول الأخرى فعل المزيد لحماية ناقلات النفط في الشرق الأوسط

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن على الدول الأخرى أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان.

وأضاف على تويتر "لماذا إذن نحمي طرق الشحن لصالح الدول الأخرى (لسنوات عديدة) دون أي تعويض.

"على كل هذه الدول حماية سفنها في رحلة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)