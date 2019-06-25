ترامب يعقد عدة اجتماعات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب من المقرر أن يجري اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن ترامب سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إن ترامب سيجتمع أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. اقرأ أيضاً... محادثات تجارية بين بكين وواشنطن تسبق اجتماع الرئيسين

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