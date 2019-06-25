الاحتلال يوقف الوقود عن محطة الكهرباء بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف تزويد غزة بالوقود المستخدم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ابتداء من، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 6 أميال بحرية، وذلك بذريعة الحرائق بمستوطنات "غلاف غزة" التي اندلعت بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من القطاع.

وجاء في بيان صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: " في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال الحرائق في منطقة غلاف غزة، تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم من اليوم وحتى إشعار آخر".

وزعمت سلطات الاحتلال أنه اندلعت 8 حرائق في مستوطنات "غلاف غزة"، أمس الإثنين، فيما رصدت 7 حرائق يوم الأحد، بفعل سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إحدى الحرائق وصلت إلى إحدى خزانات المياه في كيبوتس "نير عام"، أما حريق آخر فقد أتى على النصب التذكاري المعد لأحد الجنود القتلى.

كما جرى رصد اندلاع 3 حرائق في نطاق تجمع "شاعر هنيغيف" وقامت فرق الإطفاء بمحاولة إخماد النيران، في الوقت الذي سمع فيه دوي انفجارين في سماء المجلس الإقليمي "أشكول" بفعل انفجار مواد متفجرة كانت تحملها بالونات.

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وأعادت سلطات الاحتلال مطلع الأسبوع الماضي توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع إلى 10 أميال، بعد أن كانت قد فرضت حظرا بحريا، بحجة إطلاق بالونات حارقة صوب المستوطنات في "غلاف غزة".

ويأتي توسيع مساحة الصيد ضمن تفاهمات التهدئة وكسر الحصار التي ترعاها مصر وأطراف دولية وإقليمية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وتشمل التفاهمات ملفات الكهرباء، ومساحة الصيد، وإدخال مساعدات لأسر فقيرة، وتحسين عمل معابر غزة، وتوفير فرص عمل مؤقتة، وتنفيذ مشاريع دولية بالقطاع.