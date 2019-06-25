كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب يعلن إرسال مسؤولا من وزارة المالية لمؤتمر البحرين الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية المغربية، الاثنين، إن مسئولا من وزارة الاقتصاد والمالية سيمثل البلاد فى مؤتمر البحرين، بشأن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

ولم تقدم وزارة الخارجية مزيدا من التفاصيل، بشأن هوية المسئول لكنها قالت إن المملكة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وتظاهر الآلاف أمس الأحد فى شوارع الرباط للتعبير عن رفضهم لخطة السلام فى الشرق الأوسط.