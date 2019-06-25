ميسي يعطي شارة انطلاق كوبا أمريكا الحقيقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب ليونيل ميسي، قائد ونجم منتخب الأرجنتين عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حالياً في البرازيل عبر الفوز 2-0 في مباراة الجولة الأخيرة.

وقال ميسي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد ختام دور المجموعات للتانجو: "الآن تبدأ كوبا أمريكا أخرى.. الآن يبدأ العمل من أجل كل شيء أو لا شيء".

وأضاف: "لقد قدمنا مباراة جيدة، وفزنا بها وهذا هو الأهم.. لقد كنا في حاجة للقاء مثل هذا لاستعادة الثقة والهدوء".

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وحققت الأرجنتين انتصارها الأول في كوبا أمريكا 2019 لتضرب موعداً في ربع النهائي مع فنزويلا وتتجنب مواجهة المنظم البرازيل مبكراً.

وشكر ميسي جماهير منتخب بلاده على دعمها الدائم للفريق في كل المواقف، مؤكداً: "المنتخب ينضج من مباراة إلى أخرى، وهذه المباراة خدمت هذا الهدف".

يذكر أن ميسي لم يسجل إلا هدفاً واحداً في البطولة كان أمام باراجواي بالجولة الثانية من خلال ركلة جزاء.