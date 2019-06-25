شكرا لقرائتكم 3 قتلى في انفجار جسم غريب بوادي النطرون في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي ٣ أشخاص مصرعهم، وأصيب ١٣ أخرين في انفجار جسم غريب بمزرعة في مدينة وادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة شمال مصر مساء الإثنين.
وكشف شهود عيان ومصدر أمني أن قسم شرطة وادي النطرون تلقى بلاغا بعثور مزارعين بالمدينة على جسم غريب، أثناء عملهم بمزرعة،مضيفين أنه أثناء فحصهم ومعاينتهم له انفجر فيهم، ما أسفر عن مقتل إثنين منهم على الفور، وتناثر أشلاء أحدهم، فيما توفى الثالث عقب وصوله إلى المستشفى اثر إصابته بكسور في الجمجمة.
وكشف مصدر طبي بمستشفى وادي النطرون إن عدد المصابين بلغ 13 مصابا وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وحروق.
تم اخطار النيابة العامة التي انتقل فريق منها لمناظرة جثامين القتلى، فيما يواصل فريق آخر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
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