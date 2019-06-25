المكسيك تنشر 15 الفا من قواتها على الحدود مع الولايات المتحدة

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مكسيكو: نشرت المكسيك نحو 15 الف شرطي وجندي على حدودها مع الولايات المتحدة في اطار اتفاق مبرم مع واشنطن لوقف الهجرة غير الشرعية، وفق ما أعلن الاثنين وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي "اجرينا عملية نشر لنحو 15 الف رجل من الحرس الوطني والجيش في شمال البلاد".

واوضح الوزير انه تم ايضا نشر 6500 رجل على الحدود الجنوبية مع غواتيمالا لمنع عبور آلاف المهاجرين من دول أميركا الوسطى الساعين للوصول الى الولايات المتحدة.

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وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب هدد نهاية ايار/مايو بفرض تعرفات جمركية على كافة المنتجات المكسيكية المصدرة الى الولايات المتحدة اذا لم توقف مكسيكو موجة المهاجرين.

وفي 7 حزيران/يونيو توصل البلدان الى اتفاق. وعلاوة على نشر قوات على الحدود، تعهدت المكسيك بتسريع عودة المهاجرين الى بلدانهم في انتظار دراسة ملفاتهم لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وسيتم تقييم حصيلة هذه الاجراءات في غضون 45 يوما.