شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بوضع خطة لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما شهدت تراجعا كبيرا أثر بالسلب على الزراعة وهامش الربح العائد على المزارعين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا فى إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية، سواء القمح أو الذرة أو بعض المحاصيل الاستراتيجية، وتسبب هذا الأمر فى فجوة بين الاستهلاك والإنتاج، بالإضافة لعدم تحقيق هامش ربح مناسب للفلاحين، مما يجعل البعض يلجأ للبحث عن زراعة محاصيل تحقق هامش ربح أعلى فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.

وطالب عضو البرلمان مركز البحثو الزراعية بوضع بدائل لزيادة الإنتاج، وذلك من خلال البحث عن سلالات بذور جديدة تعطى إنتاجية أعلى، وفى نفس الوقت تكون غير شرهه للمياه، بالإضافة لوضع خطة حتى ولو كانت طويلة الأجل بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.