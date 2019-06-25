متحدث "الوزراء": عودة "مرسيدس" نجاحًا كبيرًا لجهود الدولة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة شركة مرسيدس العالمية إلى السوق المصري يعد نجاحًا كبيرًا للجهود التي بذلتها الدولة للارتقاء بوضع الاقتصاد الكلي للبلاد، مشيرًا إلى رئيس الحكومة نجح في جهوده بشأن توفير مناخ جاذب للاستثمار، وتابع: "شركة مرسيدس بعدما خرجت من مصر لعدة أسباب تعود الآن وستقوم بتحويل خط إنتاج لها موجود في أمريكا إلى مصر".

وأضاف سعد، في اتصال هاتفي ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الشركة ستقوم بإنشاء مركز هندي تكنولوجي في مصر سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتابع: "سيخدم هذا المركز أفكار الابتكار والتصميمات الهندسية في المنطقة.. وعودة مرسيدس إنجاز اقتصادي مزدوج".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الشركة العالمية ترى في مصر قيادة سياسية قوية تعمل ليل نهارًا من أجل بناء اقتصاد مصري قوي، وتابع: "نجاح البرنامج الاقتصادي المصري حسّن مناخ الاستثمار المصري.. الشركات العالمية تقوم بدراسات مطولة من أجل الدخول في أسواق جديدة".​

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