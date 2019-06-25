"ولا مليون وقفة".. نائب وزير التعليم يوجّه رسائل إلى معلمي العقود المؤقتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إن العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي، غير قابلة للتجديد، مضيفًا أن التجديد مستحيل لأسباب كثيرة.

وأضاف عمر في تصريحات صحفية، وجهها للمعلمين بعقود مؤقتة، أنه على من يرغب من المعلمين في التقدم لمسابقات أخرى، تأهيل نفسه والاستعداد لأي إعلان مستقبلي من الوزارة.

وطالب عمر المعلمين، بعدم الالتفاف للحسابات الشخصية التي أسماها بـ"الوهمية"، لبعض مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعو للخروج عن الإطار التنظيمي والقانوني للوزارة، مضيفًا أن الوزارة ستتعامل بحزم مع من يخرج عن ذلك الإطار.

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وتابع نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تمتلك أدوات عقابية ضد من يخرج عن القانون، من ضمنها عدم السماح له بالتقدم لأي مسابقات مقبلة، قائلًا: "ولا مليون وقفة احتجاجية ستؤتي بما يدعيه أي شخص".

وفيما يتعلق بالملفات الخاصة بالمعلمين، الموجودة في الإدارات التعليمية، قال عمر إنه من المخطط عند طرح المسابقات المقبلة، أنها ستصبح إلكترونية بشكل كامل: "وعلى المتقدم أن يرفع كافة المستندات الأصل صورة ملونة على الموقع الذي سيعد لذلك، ومن لم يكتمل ملف تسجيله، لن يقبله الموقع".

وحول الإخطار المُرسل للمدارس نهاية شهر مايو، أوضح عمر أن الإدارة التعليمية لن تكون مسئولة عن أصول تلك المستندات بعد الفترة المحددة لذلك، وبناء عليه ستتخذ الإجراءات القانونية ضدها، وسيضطر من يرغب في التقدم لمسابقات المقبلة، استخراج مستندات جديدة.​