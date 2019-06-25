اليوم.. محاكمة كبابجي متهم بقتل عشيق طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل عشيق طليقته..

واعترف المتهم ويعمل "كبابجي" أنه كان متزوجًا من "غادة. م" وكانت حياتهما تمر بسلام وأنجب منها طفلين، حتى تعرفت على المجني عليه "نور. ب" سائق "توك توك"، كان يعمل لدى طليقته حيث كانت تمتلك 3 تكاتك بمنطقة بولاق الدكرور.

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وأضاف المتهم أنه طلق زوجته قبل الحادث بشهر بعدما علم بوجود علاقة آثمة مع المجني عليه، حيث دأبت زوجته على افتعال المشاكل معه بتحريض من عشيقها، لإجباره على طلاقها، مشيرًا إلى أنه حاول أن يعيدها إلى عصمته ولكنها رفضت.

وفي أحد الأيام اتصل بها للاطمئنان على أولاده، فردت عليه طليقته وأخبرته بأنها بصحبة المجني عليه داخل شقتها، قائلة "السواق نايم في حضني"، وأعطت الهاتف لعشيقها الذي طالبه بالابتعاد عنها وعدم الاتصال بها قائلًا له "عيالك أنا أعرف أربيهم"، ما استشاط غيظه وعقد النية على قتله، قائلًا "صعبت عليا نفسي وحسيت بالإهانة" .

وخطط المتهم لاستدراج المجني عليه إلى شقته، ووقف في الشارع واستقل معه "التوك توك" بداعي توصيله لأحد الأماكن، ثم عرض عليه الجلوس معه في شقته لاحتساء الشاي وتعاطي الحشيش، ووافق المجني عليه وصعد معه الشقة، وأثناء جلوسهما أخبر المتهم المجني عليه بأنه طليق عشيقته، وطالبه بالابتعاد عنها، ورد عليه المجني عليه: "هي بتحبني"، وحاول الهرب فأمسك المتهم به وضربه على رأسه ثم قيد يديه بالحبال وسكب عليه "بنزين"، " قائلًا في اعترافاته "أنا شويته بالنار وولعت في جثته عشان انتقم لشرفي وأي حد مكاني هيعمل أكتر من كده ".