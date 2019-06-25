أوضحت وزارة الخارجيةالمغربية، الثلاثاء، أن مسؤولا من وزارة الاقتصاد والمالية سيمثل المملكة في ورشة المنامة بشأن السلام والازدهار بالمنطقة.
وأكد بيان لوزارة الخارجية، أنه بدعوة من حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة يشارك موظف من درجة إطار من وزارةالاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية في أشغال "الورشة حول السلام والازدهار"، التي تشهدها العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو الجاري.
وأشار نفس المصدر ان مشاركة المغرب في هذه الورشة الدولية
وأوضح المصدر أن مشاركة المغرب في الورشة تاتي من قناعة المملكة وموقفها الثابت من حل القضية الفلسطينية على أساس حل إقامة الدولتين بشكل يضمن الاستقرار والتعايش والسلم ويودي الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وبحدود العام 1967.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. المغرب يعلن مشاركته في "ورشة المنامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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