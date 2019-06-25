اليمن.. تظاهرات تثمّن جهود التحالف لتعزيز الأمن ومحاربة الإرهاب

بسام عبدالسلام (عدن) شهدت مدينة عتق مركز محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، تظاهرة شعبية حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظة تأييداً للجهود التي تبذلها قوات النخبة الشبوانية بمساندة التحالف العربي لتعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون. وجابت التظاهرة عدداً من شوارع المدينة الرئيسة ورفعت لوحات ولافتات تؤيد الجهود الأمنية التي تقوم بها النخبة الشبوانية في إرساء دعائم الاستقرار وإعادة السكينة العامة لكافة مديريات ومناطق شبوة. كما رفع المشاركون أعلام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديراً ووفاءً لجهودهما ودعمهما المستمر لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في شبوة، مؤكدين أن الدعم الذي قدمه التحالف العربي أسهم في تطهير المحافظة من ميليشيات الحوثي الانقلابية والعناصر الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش». وأكد بيان صادر عن التظاهرة الجماهيرية أن شبوة تعيش حالة من الاستقرار الأمني وعودة الأمور إلى طبيعتها بعد تحررها من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية وعناصر تنظيم «القاعدة»، مشيداً بدور ودعم دول التحالف العربي، وفي مقدمتها السعودية والإمارات لأبناء شبوة للتصدي والوقوف في وجه المشروع الإيراني ودحر ميليشياته، وأيضاً بدور التحالف الكبير في تحقيق واستتباب الأمن ومكافحة الإرهاب في المحافظة، من خلال دعم وتجهيز قوات النخبة الشبوانية. وأشار البيان إلى أن هناك محاولات لإعادة إنتاج الفوضى والانفلات الأمني باستهداف قوات النخبة الشبوانية عبر أدوات وجماعات تخريبية تخدم مخططاً خبيثاً يهدف إلى زعزعة الاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.

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