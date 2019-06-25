إليسا تكشف عن المضاعفات الصحية التي لحقتها بعد شفائها من السرطان.. وتدافع عن مريام فارس-فيديو

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الاثنين، تفاصيل حالتها الصحية، بعد شفائها من السرطان، موضحة أنها سافرت إلى ألمانيا للخضوع لعلاج مكثف بسبب تورم يدها.

وتحدثت إليسا عن وضعها الصحي، بالندوة الصحفية الخاصة بمشاركتها في مهرجان موازين، كما دافعت عن مواطنتها مريام فارس، والتي وجدت نفسها في ورطة مع جمهورها بمصر، عندما تحدثت في ندوة مهرجان موازين أمس الأحد، عن غيابها عن احياء حفلات بمصر عكس بداياتها، وربطته بمتطلباتها التي قالت إنها أصبحت أغلى، الأمر الذي أغضب المصريين، واعتبروه انتقاص من بلدهم.

وقالت إليسا، أن مريام فارس أخطأت واعتذرت من الشعب المصري، ونقابة الفنانين في مصر قبلت اعتذارها.

وعن حضورها في المغرب، أضاف إليسا، أن جد متحمسة للقاء الجمهور المغربي، خصوصا أن حفلاتها في المغرب قليلة جدا.

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وتلتقي إليسا بجمهورها المغربي من خلال سهرتها ليلة اليوم الاثنين، غلى متصة النهضة، ضمن فعابيات مهرجان موازين.