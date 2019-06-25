محمد بن زايد يهنئ الرئيس الموريتاني المنتخب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنَّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرئيس الموريتاني المنتخب محمد أحمد ولد الغزواني بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، متمنيا له السداد والتوفيق في مهامه الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد بولد الغزواني ونقل خلاله تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للرئيس الموريتاني المنتخب وتمنياته له بالتوفيق في قيادة بلاده.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الأخوية مع موريتانيا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، معربا عن خالص تمنياته للشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس الموريتاني المنتخب عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنيا للإمارات وشعبها استمرار التقدم والازدهار.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا قد أعلنت أنّ محمد ولد الغزواني فاز بأكثرية 52% من الأصوات.