ترامب وولي العهد السعودي سيجتمعان بقمة العشرين

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رويترزالثلاثاء 2019/6/25 03:12 صباحا بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - أرشيفية
أعلن مسؤول أمريكي، الثلاثاء، عن لقاءات مرتقبة عدة للرئيس دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر استضافتها في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.
وأكد المسؤول الأمريكي أن ترامب سيلتقي، ضمن هذه اللقاءات، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ومن المقرر أن يناقش اللقاء تصاعد التوترات مع إيران وتهديداتها لاستقرار المنطقة.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن ترامب سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الملف الإيراني والأزمة الأوكرانية والسورية، بخلاف التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وتسود حالة من التوتر بين واشنطن وطهران؛ على خلفية الاعتداءات الأخيرة وتهديد الملاحة الدولية.
وشنت إيران الأسابيع الماضية عددا من الهجمات الإرهابية استهدفت خلالها 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، كما تم استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، والخميس الماضي تم إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز.
الخطوات العدائية الإيرانية قوبلت بشجب دولي وإقليمي، كما أرجأت واشنطن عملية عسكرية ضد طهران، وفرضت مزيدا من العقوبات التي استهدفت المرشد الإيراني و8 أفراد من قادة مليشيا الحرس الثوري.
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