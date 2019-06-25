- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - عدن ـ خاصالثلاثاء 2019/6/25 02:14 صباحا بتوقيت أبوظبي
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بضرورة تقييم اتفاق السويد والإقرار بفشله في تحقيق أي تقدم، وذلك بعد مرور 7 أشهر على توقيعه.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر "بعد مرور 7 أشهر بات من الضرورة الوقوف لتقييم اتفاق السويد والإقرار بالفشل في تحقيق تقدم في أي من الملفات".
وأرجع الوزير اليمني فشل اتفاق السويد إلى ممارسة المليشيا الحوثية واستغلالها الرغبة الصادقة من قبل الحكومة وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي في الوصول إلى السلام العادل والشامل والمبني على المرجعيات الثلاث.
وأشار الإرياني إلى أن المليشيا الحوثية لم تكتفِ بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، بل إنها لم تلتزم بوقف إطلاق النار، واستمرت خروقاتها اليومية بقصف قرى ومنازل اليمنيين ومواقع قوات الجيش بمختلف الأسلحة ومحاولات السيطرة على المواقع المحررة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة.
وذكر الإرياني أن المليشيا الحوثية تفرغت بعد اتفاق ستوكهولم لفتح جبهات جديدة لإخضاع المواطنين الرافضين لها بمناطق سيطرتها كما في حجور بمحافظة حجة التي انتهت بجرائم إبادة لمئات القتلى والجرحى والمختطفين والنازحين، وبعضها الآخر للسيطرة على مناطق جديدة كما حدث في محافظتي الضالع ولحج.
ورعت الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في ختام مشاورات السويد التي انطلقت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونص الاتفاق على هدنة إنسانية تبدأ في 18 من ذات الشهر بمدينة الحديدة، وتسهيل مرور القوافل الإنسانية وانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة خلال مدة أقصاها 3 أسابيع من توقيع الاتفاق.
كما نص الاتفاق على تفاهمات في ملف الأسرى والمعتقلين وملف حصار تعز، لكن جميع الملفات لم تحقق أي تقدم منذ ذلك التاريخ جراء تعنت المليشيا الانقلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة تعنت الحوثي.. الإرياني يطالب بالإقرار بفشل اتفاق السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.