السودان يدين محاولة الانقلاب الفاشلة في أمهرة بإثيوبيا

أدان السودان المحاولة الانقلابية الفاشلة في إقليم أمهرة بإثيوبيا والتي نتج عنها مقتل حاكم الإقليم وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية إلى جانب مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي.
وأكد السفير أنس الطيب الجيلاني رئيس بعثة السودان بأديس أبابا، تضامن السودان مع إثيوبيا ووقوفه ضد أي محاولة لتهديد استقراراها.
وأثنى رئيس بعثة السودان بأديس أبابا على التجربة الديمقراطية في إثيوبيا والتعايش السلمي بين مكونات الشعب الإثيوبي.
ونقل السفير تعازي السودان للقيادة والشعب الإثيوبيين في فقدان عدد من كبار المسؤولين والقيادات نتيجة هذه المحاولة.
وأعربت وزارة الخارجية عن ثقتها بقدرة إثيوبيا على تجاوز هذه الظروف ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والتنمية في ربوعها وبما يسهم إيجابا في الاستقرار والسلام والتنمية بالإقليم باعتبار أن ذلك كل لا يتجزأ.
وكانت مجموعة من عناصر مسلحة غير معروفة حاولت الاستيلاء على المقر الرئيسي لحكومة إقليم أمهرة، مساء السبت الماضي.
الأمر الذي أدى إلى تدخل فوري للجيش الإثيوبي وتم السيطرة على الموقف وإحباط محاولة الانقلاب.
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