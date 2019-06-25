شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يندد بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة) ندد مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين) بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان، باعتبارها تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. ندد مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين) بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان، باعتبارها تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن «يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر».



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