بعد اغتيالها ليمني في مأرب.. نيران سعودية تطيح بضابط وجنود سعوديين في جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمني برس – جيزان

اعترفت وسائل إعلام سعودية بمقتل ثلاثة جنود سعوديين بينهم ضابط بمحافظة أبوعريش بمنطقة جيزان.

وقالت أن جندي من القوات السعودية قام بقتل ضابط واثنين من زملاءه بسبب خلافات بينهم حد زعمها.

ونقل موقع “سبق” السعودي، الاثنين، عن مصادر لم يسمها، أن جندياً سعودياً، ضمن إحدى الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش، أطلق النار على ثلاثة من رفاقه ما تسبب بمقتلهم على الفور.

وتأتي هذه الواقعة بعد ايام من حادثة مشابهه في محافظة مأرب اليمنية، حيث اقدم جندي سعودي على قتل جندي في قوات المرتزقة.

وقتل الجندي اليمني الثلاثاء الماضي 18 يونيو/حزيران 2019، في معسكر ماس، إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب.

وحولت القوات السعودية جزء من معسكر ماس إلى ثكنة عسكرية لجنودها قبل أكثر من عامين.

وبحسب مصادر صحفية يدعى الجندي السعودي القاتل “محمد مفرح الصهلولي، و أقدم على قتل الجندي اليمني عز الدين مهدي القطوي، المنتسب للواء 81 مشاة، على خلفية مشادات كلامية، أقدم على اثرها الجندي السعودي على تصويب بندقيته إلى صدر اليمني، مطلقا عيار ناري نقل على اثره إلى مستشفى مأرب العام، ليلفظ انفاسه هناك.

وأثارت الحادث حالة غضب في أوساط زملاء القطوي، الذي ينتمي لمحافظة ريمة.