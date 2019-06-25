أحمد قاسم
قال مسئول بارز بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال فعاليات قمة العشرين المقبلة في اليابان.
ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المسئول، قوله: "ترامب يناقش مع ولي العهد السعودي تصاعد التوترات مع إيران والتهديدات لاستقرار المنطقة".
وأضاف المسئول: "ترامب سيجتمع مع بوتين في قمة العشرين ويناقشان على الأرجح إيران وأوكرانيا والشرق الأوسط وسوريا، كما سيجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة".
ووقع الرئيس الأميركي، الاثنين، أمرًا تنفيذيًا بفرض...
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.