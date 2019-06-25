ترامب: تسلمت خطابا "وديا للغاية" في عيد ميلادي من زعيم كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه تسلم خطابا "وديا للغاية" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لتقديم التهاني بمناسبة عيد ميلاده.

ولم يقدم الرئيس تفاصيل أخرى عندما تطرق إلى الخطاب بعد أن سأله أحد الصحفيين عن كوريا الشمالية خلال جلسة لطرح الأسئلة والإجابة في البيت الأبيض.

وقد احتفل الرئيس ترامب بعيد ميلاده الثالث والسبعين يوم 14 يونيو.

ولم يتضح موعد تسلم الرئيس ترامب هذا الخطاب من الزعيم الكوري الشمالي.

وأعاد الرئيس ترامب تأكيده بأنه يعتقد بأن كوريا الشمالية سيكون "لها مستقبل هائل".

ويأتي إعلان الرئيس ترامب بتسلمه خطاب بمناسبة عيد ميلاده من الزعيم الكوري بعد يوم واحد من إعلان وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الرئيس كيم تلقى خطابًا شخصيًا من ترامب.

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ولم يكشف عن محتوى الخطاب الذي أرسله ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي، ولكن كيم وصف الخطاب بأنه "ذو محتوى ممتاز"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الرسمية.

هذا ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 29 و30 من يونيو الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدثة باسم القصر الرئاسي، جو مين-جونج، قولها اليوم في بيان صحفي، إن ترامب سيعقد لقاء القمة مع الرئيس مون جيه-إن، يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو.

وقالت المتحدثة إن زيارة ترامب تأتي تلبية لدعوة مون التي وجهها له أثناء قمتهما الأخيرة في أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين الزعيمين على تحقيق السلام الدائم من خلال "نزع السلاح النووي الكامل" من شبه الجزيرة الكورية. كما سيبحث الرئيسان تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقد تعثرت المفاوضات حول الأسلحة النووية لكوريا الشمالية منذ قمة شباط/فبراير في فيتنام بين الزعيمين كيم وترامب والتي انتهت دون نتيجة. وقد تصاعد التوتر بين البلدين في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على بيونج يانج للتخلي عن أسلحتها النووية، بينما تسعى كوريا الشمالية إلى رفع العقوبات الدولية عنها.