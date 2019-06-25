تطبيق السحابة الالكترونية لأبنائنا في الخارج وما زالت الآلية مبهمة

نشر اليوم جروب ابنائنا في الخارج وموقعة المملكة العربية السعودية ما اوجزة طارق شوقي وزير التربية والتعليم في المؤتمر الذى عقده عصر اليوم الاثنين وهو ان نظام السحابة الالكترونية سيتستخدمة كألية في امتحانات ابنائنا في الخارج ،واكد علي ذلك ما نشرة جروب بلدنا من حقنا الثانوية و التراكمية و ابنائنا في الخارج ومقره دولة الكويت، حيث ذكر ان الوزير قال في الدقيقة ال 18 و 20 ثانية ان نظام السحابة الالكترونية سنستعملة في امتحانات ابنائنا في الخارج ، وهذا كله ايماء لقضية لم تخمد استفساراتها بعد بشان المرحلة الثانوية واختباراتهم في الخارج والأغلبية يجدون ان الوزير لم يصدر بيان حتي اللحظة يوضح فيها الالية وهل هي ستصب بالفعل في مصلحة الابناء واهاليهم المتضررين من الانتظار وكرب التكهنات العدة والتى اراد الجميع ان يضع لها اليوم طارق شوقي وزير التربية والتعليم اجابات وافيه وأن يتنازل برهة عن كبر لازمة في ذكر الجالية المصرية بالخارج ووصفها بانها تضغط عليه فى

وسائل التواصل الاجتماعي وكما يبدو ان هذا يزعجة بينما يجد اولياء الامور ان ازعاجهم تفاوت ذلك بكثير من تفكك شمل الاسر في حين لم يطبق ما وعد به وعليه نشر احد اولياء الامور منشورا منذ دقائق تعقيبا علي مؤتمر الوزير لاعلان نتيجة الصف الاول الثانوي مموها بشكل عابر عن ابنائنا في الخارج وكان العضو يامل ان تصل رسالتة للدكتور شوقي متمنيا ان يتلمس بين طياتها معاناة المصريين المغتربين وكانت كالتالي :للأسف لا آذان تصغي .. ولا قلوب ترحم .. والسيد الوزير بدي وكأنه في وادي وكل هذه الأصوات في وادي آخر .. بل وللأسف في جميع لقاءات السيد الوزير يبدي منفردا دون غيره أكثر فهما ومعرفة ودراية وإلماما حتي ببواطن الأمور .. فيبدء كما ينهي لقاءاته مهاجما لكل ما هو ضد أو لكل من يريد أنيعلم ليحسن الإختيار لفلذات اكباده.. !!!ونحن نقول يا سيادة الوزير أعلم أنت في مكانك لخدمة جميع المصريين دون تفرقة بما يتماشي مع ظروفهم المختلفة .. يا سيادة الوزير أنت لست فوق الجميع فكن متواضعا واسع الصدر أكثر مما أنت عليه .. نختلف معك ولا نخالفك الإخلاص في حب الوطن .. وما لا تتوقعه أننا كمصريين في الخارج مع كل ما هو يسهم في نهضة مصرنا الحبيبة .. ولا نقلل ما قمتم به من جهود مقدره في بلورة ودراسة منظومة التعليم بكل تفاصيل مراحلها .. ولكن أعتقد أن الدراسة لم تنضج بالشكل الذي يسمح لها بالتطبيق بالشكل الذي يضمن أن تكون مخرجاتها مرضية للجميع داخل وخارج مصر .. وجميع المؤشرات تؤكد هذا النظرية .. ولا يوجد دليلا علي ذلك أكبر من الربكة الواضحة وعدم وجود رؤية شاملة لآليات تطبيق المنظومة خارج مصر .. !!!وللعام الثاني علي التوالي ونحن علي مقربة من بدء العام الدراسي القادم ونحن مازلنا نستغيث بلا أ ي آذان صاغية .. ليت صوتي يصلكم سيادة الوزير .. ليت كلماتي تجد قلبا رحيما يستشعر القلق والحيرة التي يعيشها أولياء أمور ليس لهم أي ذنب سوي أن قدرهم أن يكون رزقهم مكتوب خارج الوطن ومعهم أسرهم ..

#لن_نمل_ولن_تجف_أقلامنا_حتي_الرد_علي_مطلبنا_برؤية_واضحة_لمنظومة_التعليم_الجديدة_لابناءنا_بالخارج