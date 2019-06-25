503 مستوطنات ومليون مستوطن في القدس والضفة

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح أمس، ساحات المسجد الأقصى المبارك وتجولوا فيها، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

فيما قام هؤلاء باعتداءات على الفلسطينيين شملت إحراق إطارات مركبات فلسطينية وكتابة شعارات عنصرية على منازل السكان في بلدة سنجل شمال رام الله. واعتقلت قوّات الاحتلال 16 فلسطينياً من عدة مدن في الضّفة الغربية فجر أمس بحجة مقاومة الاحتلال.

إلى ذلك، كشف خبير القانون الدولي حنا عيسى أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس بلغت 503 مستوطنات (474 مستوطنة في الضفة، و29 مستوطنة في القدس).

وقال في بيان إن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يزيد على مليون مستوطن، مشيراً إلى أن «حركة السلام» في إسرائيل تقول إن التوسع في مستوطنات الضفة يجري بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في «إسرائيل».

وأضاف أن «بناء الجدار العازل الذي تبلغ مساحته 725 كم ويمتد من غور الأردن شمالاً حتى جبال الخليل جنوباً ويمر بعمق 140 كم في مستوطنات الضفة، يبتلع نحو 20% من مساحة الضفة البالغة بالأصل 5844 كم2، وأن الطرق الالتفافية التي ضمتها إسرائيل في هذه المناطق تبلغ 800 كم2».

في غزة، قررت سلطات الاحتلال فجر أمس تقليص مساحة الصيد من عشرة أميال بحرية إلي ستة أميال ابتداء من الساعة السادسة صباحاً. وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت في الأيام الماضية توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع إلى 10 أميال، بعد أن كانت قد فرضت حظراً بحرياً، بسبب إطلاق بالونات حارقة صوب المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة. وبدأ جيش الاحتلال أمس أيضاً إقامة سواتر جديدة على طول خط رئيس في غلاف غزة، تحسباً من قيام الأهالي باستهداف المستوطنات.