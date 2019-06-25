الصفدي: الأردن يتحمل ضغوطاً استثنائية جراء الأزمة السورية

جمال إبراهيم (عمّان)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن «الأردن يتحمل جراء الأزمة السورية ضغوطاً استثنائية تستوجب جهداً دولياً استثنائياً لمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية المتولدة من تبعات استضافة اللاجئين السوريين على أراضيه».

وأضاف أمس في عمّان خلال لقائه أعضاء اللجنة المشكلة من الكونجرس الأميركي لتطوير استراتيجية شاملة حول سوريا، أن «الأردن يتحمل عبء أزمة اللجوء نيابة عن المجتمع الدولي».

ووضع الصفدي اللجنة بصورة الضغوط التي تتعرض لها المملكة جراء استضافة مليون وثلاثمئة ألف شقيق سوري، مشدداً على ضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم اللازم للاجئين وللأردن الذي يقدم كل ما يستطيع من عناية للاجئين رغم ظروف المملكة الاقتصادية الصعبة، لافتاً إلى أن دعم اللاجئين مسؤولية دولية.

وأكد أن إنهاء المعاناة وإيجاد حل سياسي للأزمة ضرورة إقليمية ودولية، داعياً لتكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة عبر الحل السياسي الذي يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا واستقرارها. وأوضح أن حل مشكلة تجمع الركبان للنازحين السوريين هو عودة قاطنيه إلى مناطقهم. وقال «إن الأردن قام بدوره الإنساني إزاء قاطني الركبان حين كانت إمكانية إيصال المساعدات لهم من الداخل السوري غير متاحة.. لكن ظروف إيصال المساعدات من الداخل السوري وعودة قاطني التجمع إلى بلداتهم التي جاءوا منها متاحة الآن، ما يفرض التعامل مع القضية من الداخل السوري». وأكد أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمحاربة الإرهاب الذي خسر سيطرته المكانية في سوريا والعراق.