البرهان يتلقى رسالة دعم من رئيس إريتريا

الخرطوم (الاتحاد)

تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس، رسالة من الرئيس الإريتري تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان في المرحلة الانتقالية ودور المجلس في هذه المرحلة، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)، وذلك خلال استقباله

وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح والوفد المرافق له. وطبقاً لـ(سونا)، قال إيماني قبراب مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية في تصريح صحفي، إن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول لقضاياه، وأضاف: «ونحن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية، ولدينا اطمئنان بتجاوز السودان لكافة العقبات حتى يصل إلى بر الأمان». ولفت إلى أن التغيير في السودان في الوقت الحاضر يفتح باباً واسعاً لتطوير علاقات البلدين، باعتبار الدور التاريخي للسودان في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإريتري الذي وصل إلى مطار الخرطوم في وقت سابق أمس قد التقى والوفد المرافق له، كلاً من نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس. وهذه هي الزيارة الثانية لوزير خارجية إريتريا إلى السودان خلال شهر، حيث وصل إلى الخرطوم يوم 19 مايو الماضي، منهياً قطيعة استمرت نحو 18 شهراً بين البلدين.

وفي يوم 14 يونيو الجاري، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان إريتريا لأول مرة منذ صعوده للسلطة، تلبية لدعوة من الرئيس أسياس أفورقي. وأفضت محادثات الجانبين إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير 2018 وتسهيل حركة مواطني الدولتين. وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين، وتغذية أنشطة التهريب.