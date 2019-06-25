كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يبحث في السعودية تأمين استقرار أسواق الطاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى الإثنين، مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناولت تأمين استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة.

وقالت السفيرة على تويتر، "محادثات بناءة...تعزز أهمية روابطنا الاستراتيجية وتشدد على الحاجة لردع السلوك العدواني في منطقتنا وتدعم حرية الملاحة وتأمين استقرار أسواق الطاقة".