أسعار النفط تنزل إلى 1 في المئة مع تنامي مخاوف الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، نحو واحد بالمئة، مع تجدد بواعث القلق، بشأن الطلب على الخام، وبدء تلاشي إمكانية نشوب صراع وشيك بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب وكالة رويترز، فإن خام القياس العالمي برنت، انخفض ب89 سنتا، أي بما يعادل 1.4 بالمئة، حيث أصبح يقدر ب 64.31 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي 44 سنتا أو 0.8 بالمئة، ليقدر ب56.99 دولار.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت، إلى خمسة بالمئة، الأسبوع الماضي. وصعد الخام الأمريكي عشرة بالمئة، مباشرة بعدما عمدت إيران على سقوط طائرة أمريكية يوم الخميس.

وتجدر الإشارة، إلى أن لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، سبق وأن أكد، بأن المغرب يعاني من تقلبات أسعار المحروقات بالسوق الدولية، وإنه” لا قدر الأمر ووصل سعر برميل النفط ل 100 دولار ستتخذ الحكومة تدابير مواكبة”

وأشار الداودي، في تصريحاته السابقة،” أن المغرب مرتبط بالسوق الدولية والحكومة ستتخذ بعض التدابير على حساب ميزانية الدولة لأنه لا بد لطرف معين أن يؤدي الثمن يا إما المستهلك أو خزينة الدولة، وبصفة مباشرة المستهلك لأن الضرائب تأتي منه”.

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