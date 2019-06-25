مالي يدك شباك موريتانيا برباعية وينفرد بالصدارة

اكتسح منتخب مالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، برسم أولى جولات المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا، الجارية أطوارها في مصر إلى غاية 19 يوليوز القادم.
وأنهى المنتخب المالي الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من عبد الله ديابي في الدقيقة 37، وموسى ماريغا بعدها بثمان دقائق من ركلة جزاء.
وبعد عشر دقائق على بداية الشوط الثاني، وقع أداما تراوري ثالث أهداف مالي، قبل أن يحرز حسين هدف موريتانيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 72، ليعود تراوري ويسجل رابع أهداف منتخب مالي.
ومكن هذا الانتصار الكبير، مالي من الانفراد بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما تذيل المنتخب الموريتاني سلم الترتيب برصيد خال من النقاط، علما أن تونس وأنغولا يحتلان المركز الثاني بنقطة لكل منهما، عقب تعادلها بهدف لمثله.
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