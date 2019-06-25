“الماط” يعزز صفوفه بلاعب من شباب الريف الحسيمي

تعاقد فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم مع اللاعب الإسباني “مارتن بينغوا”، في عقد مدته موسمين، قادما من شباب الريف الحسيمي، الذي غادر القسم الأول من البطولة الاحترافية.

وأنهى اللاعب “بينغوا”، البالغ من العمر 25 سنة، عقده مع ممثل مدينة الحسيمة، بنهاية الموسم الكروي الماضي، بعد أن شارك معه في 13 مباراة.

ويستهدف “الماط” تعزيز صفوفه بلاعبين متمرسين لتجاوز إخفاقات المواسم الأخيرة، التي عانى فيها الأمرين، قبل أن يضمن مكانته في قسم الكبار، خصوصا في الموسم الأخير.

ومن المرتقب أن ينضم “بينغوا” إلى تدريبات فريقه الجديد، في يوليوز المقبل، موعد بدء استعدادات “الحمامة البيضاء” للموسم الرياضي 2020/2019.