الجزائري الطالياني يعلق على واقعة “سولكينغ”: خطأ غير مقصود -فيديو

علق الفنان الجزائري رضا الطالياني، اليوم الاثنين، على واقعة ظهور الفنان سولكينغ في حفل باسبانيا يحمل فيه علم الكيان الوهمي بوليساريو.

وقال الطلياني في جواب على سؤال”اليوم24″، إنه يظن أن الخطأ الذي وقع فيه سولكينغ هو غير مقصود، ويمكن أن يكون ناتج لعدم انتباهه خصوصا أنه منشغل مع الجمهور أثناء غنائه.

وكان سولكينغ قد برر تصرفه الذي أغضب المغاربة، بأنه ظن أن العلم الذي يرفعه يعود لدولة فلسطين.

يذكر أن الطالياني يلتقي جمهوره بمنصة سلا ، ليلة اليوم الاثنين، ضمن فعلليات الدورة 18 من مهرجان موازين.